الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع "فرنانديز" نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي

وتفصيلًا، ذكرت تقارير صحفية أن النصر سيبذل كل ما في وسعه للجمع بين فرنانديز ومواطنه كريستيانو رونالدو في فريق واحد بالموسم الجديد؛ حيث أوضح موقع "somosfanaticos" أن النجم البرتغالي لديه اهتمام كبير من قِبَل نادييْن سعودييْن من أكبر الأندية السعودية وهما الاتحاد والنصر.