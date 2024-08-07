الاتحاد والنصر يتنافسان للتعاقد مع "فرنانديز" نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الاتحاد سباق المنافسة للتعاقد مع البرتغالي برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد بالسوق الصيفي الجاري.
وتفصيلًا، ذكرت تقارير صحفية أن النصر سيبذل كل ما في وسعه للجمع بين فرنانديز ومواطنه كريستيانو رونالدو في فريق واحد بالموسم الجديد؛ حيث أوضح موقع "somosfanaticos" أن النجم البرتغالي لديه اهتمام كبير من قِبَل نادييْن سعودييْن من أكبر الأندية السعودية وهما الاتحاد والنصر.
وأوضح الموقع في تقريره أن نجم مانشستر يونايتد يعطي الأولوية للاتفاق مع النصر؛ بسبب وجود رونالدو الذي يمكنه الانضمام بالفعل إلى نادي كريستيانو واللعب إلى جانبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم برونو ضمن قائمة الأسماء التي يمكن أن تغادر اليونايتد هذا الموسم، كما أنه لا يُستبعد احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي.
وعلى الرغم من أن كلا الفريقين يمكنهما تقديم مبالغ مالية ضخمة؛ إلا أن لاعب خط الوسط سيعطي الأولوية للنصر بسبب كريستيانو رونالدو زميله السابق في مانشستر يونايتد.
وانضم فيرنانديز لاعب خط الوسط الهجومي والبالغ من العمر 29 عامًا، لصفوف مانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 مليون يورو.