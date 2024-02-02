أخضر الصالات يخسر مواجهة بولندا الودية استعدادًا لكأس آسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات من نظيره منتخب بولندا بنتيجة1-4 في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما أمس الجمعة على صالة ويدويسكو الرياضية بمدينة شتيشن في جمهورية بولندا، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.
وعمد المدير الفني لـ"أخضر الصالات" أندريو بلازا خلال المباراة للعب بأكثر من تشكيلة وطريقة؛ بهدف الوقوف على مستوى اللاعبين، وتوظيفهم بالطريقة المناسبة.
وسيلعب "أخضر الصالات" يوم الأحد المقبل المباراة الودية الدولية الثانية مع نظيره منتخب بولندا على الصالة ذاتها.
يُذكر أن قرعة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2024 المقرر إقامتها في مملكة تايلاند في الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل أوقعت "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية بجانب منتخبات (أوزبكستان والعراق وأستراليا).