أخضر الصالات يخسر مواجهة بولندا الودية استعدادًا لكأس آسيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات من نظيره منتخب بولندا بنتيجة1-4 في اللقاء الودي الدولي الذي جمعهما أمس الجمعة على صالة ويدويسكو الرياضية بمدينة شتيشن في جمهورية بولندا، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في مملكة تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل المقبل 2024.