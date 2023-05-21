اختتام بطولة المملكة "الجولة الذهبية" للمبارزة

اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" تحت 20 عامًا، التي أقيمت بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وتوّج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في البطولة، بحضور واسـم آل حسـن عضـو مجلـس الإدارة.
حيث حقّق إبراهيم الهديب "النصر" الميدالية الذهبية لسلاح الشيش، وحلّ سعود الرشد "النصر" ثانيًا، ومحمد راغب "الهلال" ثالثًا، ومهدي القروص "النور" الثالث مكرر.
وفي منافسات سلاح الأبيه، حصل حسين الطويل "الهدى"، وجاء حسن عابد "النهضة" ثانيًا، وأحمد الفيحاني "الجزيرة" ثالثًا، وأحمد هزازي "الهلال" الثالث مكرر.
فيما حقّق عبدالله المنسف "العدالة" الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وحلّ زياد المطيري "الاتحاد" ثانيًا، وعلي الشيخ "العمران" ثالثًا، ومحمد العمرو "النصر" الثالث مكرر.