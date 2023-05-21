اختتام بطولة المملكة "الجولة الذهبية" للمبارزة

اختتمت منافسات بطولة المملكة للمبارزة "الجولة الذهبية" تحت 20 عامًا، التي أقيمت بصالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وتوّج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في البطولة، بحضور واسـم آل حسـن عضـو مجلـس الإدارة.