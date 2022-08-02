الأخضر السعودي يواجه فلسطين.. ومصر أمام الجزائر في الدور نصف النهائي

في المقابل، تأهل المنتخب الفلسطيني بين أفضل ثوانٍ، حيث حل وصيفاً في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، من فوز على منتخب السودان 5-3 ثم خسارة من منتخب المغرب 0-1.