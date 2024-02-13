"أبطال أوروبا" يعود للواجهة اليوم بـ مواجهتين.. "السيتي" في كوبنهاجن واختبار ألماني لـ "الريال"

ومن المقرر أن تقام مواجهات الذهاب فى دور الستة عشر لدوري الأبطال أيام 13 أو 14، و20 أو 21 فبراير الجاري، فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام 5 أو 6، 12 أو 13 مارس المقبل.