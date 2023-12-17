بمشاركة 32 فريقًا وتُقام كل 4 سنوات.. انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو 2025

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأحد، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط تنظيمها في 2025 لتشمل 32 فريقًا ستلعب في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، في حين تنظم بطولة قارية جديدة للأندية سنويًا ابتداءً من العام المقبل.
وكان فيفا تبنى توسيع كأس العالم للأندية في وقتٍ سابق من العام الجاري، وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.
واجتمع مجلس فيفا في مدينة جدة للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية، وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق عدة قارات.
وستلعب الجولة الفاصلة بين القارات في 14 ديسمبر 2024، يليها النهائي في 18 من الشهر ذاته.
وقال إنفانتينو: «ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية، تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى».
وستتكون نسخة 2025 من البطولة التي ستُلعب كل 4 سنوات من 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، وهو نظام كأس العالم نفسه للمنتخبات.
وتتوقف بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحالي، وهي بطولة سنوية تضم سبعة فرق، بعد أن تنتهي النسخة التي تستضيفها السعودية حاليًا.
من جهة أخرى افتتح إنفانتينو دورة دبلوم FIFA لإدارة الأندية في جدة، بالسعودية، وألقى الضوء أمام المشاركين، ومن بينهم أساطير FIFA ولاعبون حاليون ومديرون، على الدور الأساس «للإدارة الممتازة» في الارتقاء بجودة كرة القدم لكي يستمتع بها المشجعون حول العالم.
وتأسس دبلوم FIFA لإدارة الأندية عام 2021، بهدف تحسين معايير كرة القدم حول العالم خارج أرضية الملعب.