بمشاركة 32 فريقًا وتُقام كل 4 سنوات.. انطلاق كأس العالم للأندية في يونيو 2025

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأحد، أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط تنظيمها في 2025 لتشمل 32 فريقًا ستلعب في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، في حين تنظم بطولة قارية جديدة للأندية سنويًا ابتداءً من العام المقبل.