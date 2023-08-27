هدف لاعب النصر "ساديو ماني" الأجمل في الجولة الثالثة من دوري روشن

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، مساء اليوم الأحد، عن حصول لاعب النصر السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من الدوري.