النصر يفاوض "تياغو موتا" مدرب بولونيا الإيطالي

أبدى مسؤولو نادي النصر اهتمامهم بالتعاقد مع الإيطالي "تياغو موتا"، مدرب بولونيا الإيطالي، لقيادة الفريق الموسم المقبل؛ وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.
وبحسب ما أفادت به التقارير: فإن إدارة النصر استفسرت عن إمكانية التعاقد مع المدرب الإيطالي لخلافة المدرب الحالي البرتغالي "لويس كاسترو".
وكانت قد ذكرت تقارير أخرى خلال الأيام، أن عدة أندية مهتمة بكسب خدمات "تياغو موتا"؛ أبرزهم: النصر، يوفينتوس، إي سي ميلان، بايرن ميونخ، وبرشلونة.
وبدأت إدارة النصر في البحث عن مدرب جديد بعد تراجع أداء الفريق هذا الموسم؛ إذ ودع منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، كما يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري؛ حيث يحتلّ المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.