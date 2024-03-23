النصر يفاوض "تياغو موتا" مدرب بولونيا الإيطالي

وبدأت إدارة النصر في البحث عن مدرب جديد بعد تراجع أداء الفريق هذا الموسم؛ إذ ودع منافسات دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي، كما يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري؛ حيث يحتلّ المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.