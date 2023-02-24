أخضر السلة يخسر مواجهة نيوزيلندا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة أمام نظيره النيوزلندي (110-63)، ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، والتي أقيمت بمدينة كريستشرش في نيوزلندا، اليوم الجمعة.
إذ تعد هذه المواجهة ما قبل الأخيرة للمنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية، قبل أن يختتم مشواره مع نظيره الهندي يوم الاثنين القادم في الهند.
وبهذه النتيجة يكون الأخضر السعودي قد فقد رسمياً فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023 للمرة الأولى بتاريخه بحلوله خامساً برصيد 11 نقطة ضمن المجموعة الخامسة .
وحجز منتخب الأردن بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى كأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٣مستفيداً من خسارة الأخضر السعودي مباراته أمام نيوزلندا.
خسارة المنتخب السعودي أبقت سجله الحالي بواقع فوزين مقابل سبع خسائر، مما يعني أنه لن يكون قادراً على إنهاء ترتيبه أعلى من الأردن، صاحب السجل المكون في أربعة انتصارات وأربع خسائر.
وستكون هذه المشاركة في الثالثة في كأس العالم بالنسبة للأردن والثانية على التوالي بعد اللعب في الصين بنسخة ٢٠١٩.