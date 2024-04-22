على مدار ثلاثة أيام.. مواجهات مثيرة في الجولة 29 من دوري يلو.. تعرّف عليها

وتبدأ أولى المباريات مساء اليوم الاثنين، حينما يستقبل العين على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة ضيفه هجر، ويستضيف أُحد على ملعبه في المدينة المنورة نظيره الصفا، وتختتم مواجهات اليوم الأول حينما يستقبل الترجي على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية في القطيف ضيفه الباطن.