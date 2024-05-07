رياضة

بعد هدفه في "الأهلي".. "صحيفة برازيلية": "مالكوم" الحاسم يُحكم قبضته على "الكلاسيكو"

"الهلال" بات على بُعد نقطة لتحقيق لقب الدوري قبل 4 جولات من نهايته