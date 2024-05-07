رياضة
بعد هدفه في "الأهلي".. "صحيفة برازيلية": "مالكوم" الحاسم يُحكم قبضته على "الكلاسيكو"
"الهلال" بات على بُعد نقطة لتحقيق لقب الدوري قبل 4 جولات من نهايته
تغنت صحيفة "باند سبورت" البرازيلية بالمستوى الذي يقدمه اللاعب مالكوم محترف الهلال الحالي حيث تحدث عن هدفه الحاسم في مباراة الأمس أمام الأهلي .
وقالت الصحيفة إن مالكوم فرض قبضته على اللقاء وسجل هدفًا قاتلًا قرر به منح نقاط المباراة لفريقه الهلال.
وتابعت الصحيفة أن الهلال بات على بعد نقطة واحدة لتحقيق لقب دوري روشن للمحترفين قبل أربع جولات من نهاية المسابقة .
ونجح الهلال مساء أمس فى الفوز على نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين.