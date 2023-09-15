الأخضر الأولمبي يجري تمرينه الأخير في الرياض قبل السفر للصين

انتظم لاعبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا أمس الجمعة، في مقر تجمّعهم بالرياض، استعدادًا للسفر إلى الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، استعدادًا لخوض منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
وتضمّ قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (22) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد العبسي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس على ملعب نادي الشباب، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة مصغّرة.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثانية" وإلى جانبه منتخبات، إيران، فيتنام، ومنغوليا.