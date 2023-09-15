الأخضر الأولمبي يجري تمرينه الأخير في الرياض قبل السفر للصين

وتضمّ قائمة المنتخب الوطني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية (22) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، أحمد الجبيع، محمد العبسي، محمد أبو الشامات، مشعل الصبياني، ريان حامد، نواف المطيري، سعد آل موسى، محمد اليامي، حسين الصبياني، زكريا هوساوي، عوض الناشري، نايف مسعود، فيصل الغامدي، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، سعد الناصر، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران.