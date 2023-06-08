الأهلي يكثف مفاوضاته مع رياض محرز.. وما هو موقف مانشستر سيتي؟

ويسعى الأهلي لاستقطاب العديد من النجوم ليكون قادراً على المنافسة بالموسم المقبل 2022/2023 الذي يتوقع أن يكون أقوى نسخة من دوري المحترفين في ظل التعاقد مع نجوم عالميين .