الأهلي يكثف مفاوضاته مع رياض محرز.. وما هو موقف مانشستر سيتي؟

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الأهلي تعمل على إنهاء صفقة التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل.
وكشفت أن رئيس النادي وليد معاذ يتواجد في العاصمة البريطانية من أجل التفاوض مع الدولي الجزائري رياض محرز.
وأكد الصحفي جيمس بونج بموقع cbssports الأمريكي أن الأهلي السعودي يحاول التوقيع مع رياض محرز، خلال الميركاتو الصيفي.
وشدد على أن رئيس النادي الأهلي توجه إلى لندن من أجل تكثيف المفاوضات والتعاقد مع محرز.
من جانبه أوضح الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن وجود اهتمام من قِبل النادي الأهلي بضم الجزائري الدولي رياض محرز.
وأشار خبير انتقالات لاعبي كرة القدم إلى أن مانشستر سيطلب مقابلاً مادياً كبيرًا ولن يسمح برحيل اللاعب مجاناً في ظل سريان عقده حتى 2025.
في حين كشف الإعلامي التركي إكرم كونور عن عزم الأهلي التقدم براتب سنوي لرياض محرز تصل قيمته 30 مليون دولار.
ويسعى الأهلي لاستقطاب العديد من النجوم ليكون قادراً على المنافسة بالموسم المقبل 2022/2023 الذي يتوقع أن يكون أقوى نسخة من دوري المحترفين في ظل التعاقد مع نجوم عالميين .
يشار أن الأهلي عاد مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين بعد الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.