محمد السهلاوي وسالم الدوسري يتربّعان صدارةَ هدَّافي الديربي

برز لاعبان أكثر من غيرهما في ديربي العاصمة خلال فترة الدوري السعودي للمحترفين؛ أحدهما لاعب النصر السابق محمد السهلاوي، والآخر هو قائد الهلال الحالي سالم الدوسري.
عند الحديث عن القوة التي لا يمكن إيقافها، فإن "السهلاوي" سيكون حاضرًا في ديربي العاصمة، مساء اليوم الجمعة الأول من نوفمبر، مثلما كان حاضرًا أثناء غيابه لاعبًا عن الديربيات الـ12 الماضية، برقمه الذي لم يقهر حتى الآن، هدَّافًا تاريخيًّا للديربي.
يتحدّث سجلُّ السهلاوي الغزير مع فريق النصر على مدار 10 أعوام من 2009 إلى 2019، عن نفسه. خلال ذلك العقد سجّل 103 أهداف في الدوري، قادتْه ليكون رابع أفضل هدَّاف عبر تاريخ الدوري. وساعد فريقه النصر بأدائه أمام المرمى في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري، بما في ذلك أحدثها في موسم 2018-2019.
وتجلّى "السهلاوي" بصورة خاصة في مواجهات الهلال؛ ففي 14 مواجهة ضد غريمهم التقليدي، هزّ اللاعب الدولي السابق الشباك بـ11 هدفًا.
لعب "السهلاوي" للمرة الأخيرة في الديربي تحت إشراف الأرجنتيني "غوستافو كوينتيروس"، في أكتوبر من العام 2017، وسجل بحلول الدقيقة الثانية واحدًا من أسرع أهداف الديربي، لكن فريقه خسر في النهاية بثنائية "كارلوس إدواردو، وسالم الدوسري".
لم تكن تلك أول مباراة تشهد هدفين أحدهما من السهلاوي والآخر من الدوسري؛ إذ سجل اللاعبان في قمة ديسمبر 2015. وكان ذلك الهدف العاشر، قبل الأخير، لمهاجم النصر في مرمى الهلال في الدوري، ولم يَلِهِ سوى الهدف في المشاركة الأخيرة في ديربي العاصمة بعد نحو عامين. أما الدوسري فكان ذلك هدفه الثاني، بعد 4 أعوام من هدفه الأول في ديربي العاصمة.
وقصة الهدف الأول لسالم الدوسري في مرمى النصر لن تُنسَى؛ لم تكن الجماهير تعرفه حين قرّر الألماني "توماس دول" أن يدفع به للمرة الأولى مع كبار الهلال، كان شابًّا في العشرين من عمره، دخل بديلًا في مباراة لا تكون الأولى في العادة للاعبي الهلال والنصر على حدّ سواء. وبعد دقائق كان يسجل، بثقة لا نظير لها، هدفًا دخل به سجلات هدافي ديربي العاصمة.
في المجمل يبلغ متوسط أهداف الدوسري 0.27 هدف لكل مباراة طوال مسيرته مع الهلال، مع إحرازه 68 هدفًا خلال 252 مباراة في الدوري، لكن هذا المعدل يقفز في مواجهات النصر؛ فقد سجل ثمانية أهداف في 20 مباراة بمتوسط 0.40 هدف في المباراة الواحدة. ولم يسجل أي لاعب في الهلال، حتى الآن، أهدافًا أمام النصر في عصر الدوري السعودي للمحترفين أكثر من صاحب القميص رقم 29.
يعتلي "السهلاوي" قائمة هدَّافي ديربي العاصمة بـ11 هدفًا، يليه سالم الدوسري بـ8 أهداف، ثم لاعبا الهلال السابقان "بافيتيمبي غوميز، وكارلوس إدواردو" بـ5 أهداف، يليهما "أوديون إيغالو، وعبدالرزاق حمد الله" ولكلٍّ منهما 4 أهداف.