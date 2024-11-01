محمد السهلاوي وسالم الدوسري يتربّعان صدارةَ هدَّافي الديربي

وقصة الهدف الأول لسالم الدوسري في مرمى النصر لن تُنسَى؛ لم تكن الجماهير تعرفه حين قرّر الألماني "توماس دول" أن يدفع به للمرة الأولى مع كبار الهلال، كان شابًّا في العشرين من عمره، دخل بديلًا في مباراة لا تكون الأولى في العادة للاعبي الهلال والنصر على حدّ سواء. وبعد دقائق كان يسجل، بثقة لا نظير لها، هدفًا دخل به سجلات هدافي ديربي العاصمة.