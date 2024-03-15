أندية سعودية تجري اتصالات مع وكيل البرازيلي أوسكار لاعب وسط شانغهاي الصيني

أبدت العديد من الأندية السعودية اهتمامها بالتعاقد مع البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، لاعب خط وسط شانغهاي بورت الصينى، وفقاً لتقارير صحفية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "UOL" فإن أندية من الدوري السعودي وأندية أيضًا من الدوري البرازيلي والأمريكي أجرت بالفعل اتصالات مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية التفاوض معه بالفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي الذي اقترب من مغادرة الدوري الصيني لم يتم تحديد مستقبله بعد، إذ يحظى أيضًا باهتمام عدة أندية مثل: كورينثيانز، وساو باولو البرازيليين .
وينتهي عقد أوسكار مع شنغهاي بورت في نوفمبر المقبل، وكان قد انضم صاحب الـ32 عامًا، للنادي الصيني في يناير 2017، قادماً من تشيلسي الإنجليزي.