منتخب موريتانيا يفوز على منتخب العراق في المجموعة الأولى

حقَّق منتخب موريتانيا فوزًا بهدف دون رد على منتخب العراق، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.
وجاء هدف المباراة عن طريق اللاعب أعل حسن خلال مجريات الشوط الثاني من عمر اللقاء.
ونال لاعب المنتخب العراقي عبدالقادر أيوب جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب موريتانيا لـ3 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف المنتخب السعودي المتصدر بفارق الأهداف، بينما يأتي منتخب العراق في المركز الثالث بدون نقاط حتى الآن.
وتُختتم مباريات المجموعة الأولى باللقاء الذي يجمع بين منتخبَيْ العراق والسعودية على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يوم الثلاثاء 26 يوليو الحالي.