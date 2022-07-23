منتخب موريتانيا يفوز على منتخب العراق في المجموعة الأولى

حقَّق منتخب موريتانيا فوزًا بهدف دون رد على منتخب العراق، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي إلى 6 أغسطس المقبل.