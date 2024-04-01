في الجولة 26 من دوري روشن .. الحزم وضمك "سلبية"

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع ضمك رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع كما أضاف الحزم نقطة لرصيده الذي أصبح 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.