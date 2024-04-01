في الجولة 26 من دوري روشن .. الحزم وضمك "سلبية"

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريق الحزم الأول لكرة القدم وضيفه ضمك والتي أُقيم مساء أمس الاثنين على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس لحساب منافسات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفشل الفريقان في استغلال سائر الفرص التي أُتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من زيارة الشباك لتبقى النتيجة على حالها وتنتهي سلبية النتيجة.
بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده حيث رفع ضمك رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع كما أضاف الحزم نقطة لرصيده الذي أصبح 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.