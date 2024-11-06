"دوري أبطال آسيا2".. "التعاون" يمطر شباك "التين أسير" التركماني برباعية

عزز فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم، صدارته واقترب من حسم إحدى بطاقتي التأهل لدور ثمن النهائي بفوزه الكبير على مضيفه فريق ألتين أسير من (تركمانستان) برباعية نظيفة اليوم على ملعب عشق آباد بمدينة عشق آباد ضمن منافسات المجموعة الثانية من الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2024-2025.
وفرض التعاون سيطرته على مجريات اللعب في معظم دقائق الشوط الأول ونجح في الوصول إلى شباك صاحب الضيافة في مناسبتين الأولى حينما تسلم المهاجم الغامبي موسى بارو كرة وسددها من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليسرى (36).
ولم يكد الفريق التركماني يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه الثاني بعد 5 دقائق فقط عن طريق سلطان مندش حينما استقبل كرة عرضية هيأها لنفسه وأطلق على إثرها قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى، و على وقع التقدم بثنائية نظيفة أنهى التعاون الشوط الأول متفوقاً.
وفي الشوط الثاني، ازدادت معاناة أصحاب الضيافة حينما عزز الضيوف النتيجة بالهدف الثالث بقذيفة صاروخية لا تصد ولا ترد من المهاجم موسى بارو الذي نصب نفسه نجماً للقاء وذلك في الدقيقة 67 من مجريات المباراة.
واختتم أحمد باحسين مهرجان الأهداف بتسجيله الرابع قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة مستغلاً عملاً مميزاً من عبدالفتاح آدم تلاعب خلاله بالمدافعين قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب لمسجل الهدف الذي لم يتوان في إيداعها المرمى الخالي.
وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما بقي رصيد فريق ألتين أسير من دون أي نقطة في المركز الرابع والأخير، ويتأهل إلى دور الـ16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني.