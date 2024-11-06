"دوري أبطال آسيا2".. "التعاون" يمطر شباك "التين أسير" التركماني برباعية

ولم يكد الفريق التركماني يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه الثاني بعد 5 دقائق فقط عن طريق سلطان مندش حينما استقبل كرة عرضية هيأها لنفسه وأطلق على إثرها قذيفة صاروخية استقرت في سقف المرمى، و على وقع التقدم بثنائية نظيفة أنهى التعاون الشوط الأول متفوقاً.