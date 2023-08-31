مانشيني يردّ على الاتهامات ويكشف تفاصيل تعاقده السريع مع المنتخب السعودي

وأوضح مانشيني أنه تلقى أول اتصال من المسؤولين السعوديين في 18 أغسطس الجاري، بعد خمسة أيام فقط من استقالته من تدريب المنتخب الإيطالي؛ مشيرًا إلى أن التعاقد مع المنتخب السعودي تم بسرعة؛ حيث إنه في عالم الرياضة يتعين على الرياضيين في بعض الحالات اتخاذ قرارات سريعة في ظروف محدودة دون تأخير.