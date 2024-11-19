طاقم تحكيم سعودي يضبط لقاء الإمارات وقطر في تصفيات المونديال

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم سعودية لإدارة مباراة منتخب الإمارات مع شقيقه القطري، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدور الثالث من التصفيات الآسيوية الطريق إلى كأس العالم 2026.
وعين الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم دولي بقيادة خالد الطريس لقيادة مباراة منتخبي الإمارات وقطر، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، الطريق إلى كأس العالم 2026.
وسيتولى خالد الطريس إدارة المباراة حكماً للساحة، وسيساعده محمد العكبري مساعد أول، وعبدالرحيم الشمري مساعد ثانٍ، فيما سيشرف محمد الهويش على غرفة الفيديو، بمساعدة من ممدوح آل شهدان.
ويلتقي في باقي مباريات المجموعة الأولى التي تقام يوم الثلاثاء أيضاً، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع أوزبكستان في فينتيان، وقرغيزستان مع إيران في بيشكيك.
وتتصدر إيران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط لأوزبكستان، و7 لكل من الإمارات وقطر، و3 لقرغيزستان،جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بنقطتين.