طاقم تحكيم سعودي يضبط لقاء الإمارات وقطر في تصفيات المونديال

وعين الاتحاد الآسيوي طاقم تحكيم دولي بقيادة خالد الطريس لقيادة مباراة منتخبي الإمارات وقطر، على إستاد آل نهيان في أبو ظبي، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، الطريق إلى كأس العالم 2026.