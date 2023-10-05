بالفيديو.. تفاعل مع جملة ساديو ماني "يا وليد الماتش بدأ".. وتعليق مثير من نادي النصر

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، كان وليد عبدالله قد تَعَرض لموقف طريف مع أحد المشجعين، خلال مباراة نادي النصر ونظيره التعاون في أغسطس الماضي؛ إذ كانت صافرة البداية قد انطلقت دون أن ينتبه حارس المرمى لذلك، بعد أن أعطى ظهره للملعب، ليقوم المشجع بتنبيهه، قائلًا: "يا وليد الماتش بدأ.. حتضيعنا يا وليد".