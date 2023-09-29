دوري روشن السعودي للمحترفين: "رونالدو" ينقذ النصر من مطب الطائي

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوزَ على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 8 لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز النصر بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجّلها "تاليسكا" محترف النصر في الدقيقة 32 من عمر المباراة، وعدّل "فيرجيل ميسيدان" النتيجةَ لفريق الطائي في الدقيقة 79، قبل أن ينجح "كريستيانو رونالدو" في تسجيل هدف النصر الثاني في الدقيقة 87 من علامة الجزاء.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر عند النقطة رقم 18 في المركز الثالث، في حين يتوقّف رصيد الطائي عند النقطة رقم 7 احتلّ من خلالها المركز الثاني عشر.