دوري روشن السعودي للمحترفين: "رونالدو" ينقذ النصر من مطب الطائي

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوزَ على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.