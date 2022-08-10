"فهد بن جلوي" يزور البعثة السعودية في قونية.. وفضيتان تضافان لرصيد الأخضر في الدورة الإسلامية

وفي منافسات كرة القدم يبحث المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، عن صدارة المجموعة الثانية والتأهل للأدوار النهائية؛ وذلك عندما يلتقي بنظيره المغربي عند الواحدة والنصف من ظهر غد الأربعاء. وشهدت تدريبات أخضر القدم اليوم، تأدية المجموعة الأولى -التي ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب أذربيجان- مرانًا استرجاعيًّا في الصالة الرياضية التابعة لمقر سكن إقامة البعثة؛ في حين أجرت المجموعة الأخرى على الملعب، مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.