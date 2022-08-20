في البطولة الآسيوية الـتاسعة.. أخضر الناشئين يتجاوز العراق

دشن المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين، مشواره في البطولة الآسيوية الـتاسعة لمنتخبات الناشئين "المؤهلة لبطولة العالم- كرواتيا 2023" بالفوز على نظيره المنتخب العراقي بنتيجة (44- 22)، في البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم، على صالة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية "المنامة".
وسيطر الأخضر الناشئ على مجريات الشوط الأول، حتى أنهاه متقدمًا بفارق 14 هدفًا بواقع (23- 9)، ليواصل تفوقه واستمرار سيطرته في الشوط الثاني، حتى أنهوا اللقاء لصالحهم بنتيجة (44- 22)؛ فيما حصل حارس مرمى الأخضر حسين الصفواني على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.
ويواجه المنتخب السعودي غدًا نظيره المنتخب القطري عند تمام الـ11 صباحًا، على صالة خليفة الرياضية بالمنامة؛ وذلك ضمن الجولة الثانية من البطولة.