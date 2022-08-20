في البطولة الآسيوية الـتاسعة.. أخضر الناشئين يتجاوز العراق

وسيطر الأخضر الناشئ على مجريات الشوط الأول، حتى أنهاه متقدمًا بفارق 14 هدفًا بواقع (23- 9)، ليواصل تفوقه واستمرار سيطرته في الشوط الثاني، حتى أنهوا اللقاء لصالحهم بنتيجة (44- 22)؛ فيما حصل حارس مرمى الأخضر حسين الصفواني على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.