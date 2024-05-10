119 ناديًا تجاريًّا وأكاديمية يفتحون المجال لأكثر من 4000 لاعب لممارسة كرة القدم

تمكّن 14 ناديًا تجاريًّا وأكاديمية خاصة من تحقيق إنجازات على مستوى المسابقات المحلية خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وذلك من أصل 119 ناديًا تجاريًّا وأكاديمية حاصلين على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم والمسجلين في منصة "نافس" التابعة لوزارة الرياضة التي دشّنها وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في يونيو 2021.
وفي التفاصيل: ساهمت الأندية التجارية والأكاديمية الـ119 في رفع نسبة ممارسي كرة القدم للرجال بشكل رسمي إلى 15.7% بزيادة 3961 لاعبًا عن العدد المسجل سابقًا، فيما زادت نسبة ممارسات كرة القدم 39.5% بزيادة 628 لاعبة.
ونجحت الأندية التجارية والأكاديميات الخاصة في إمداد الفئات السنية بالمنتخبات الوطنية هذا الموسم بعدد 14 لاعبًا للمشاركة في المعسكرات الدورية والبطولات الودّيّة هذا الموسم مواليد (2009 – 2010 – 2011).
وتوزّعت الأندية الـ119 الحاصلة على ترخيص منصة "نافس" وعضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم على مختلف مناطق المملكة، بواقع 92 أكاديمية خاصة، و14 ناديًا تجاريًّا للرجال، و13 ناديًا نسائيًّا.
وفي فرق الرجال تمكّن نادي الفضل الذي يتّخذ من الأحساء مقرًّا له، من الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي المقبل، فيما نجحت أكاديمية مهد في تحقيق إنجازين بالصعود للدوري الممتاز تحت 15 عامًا، و16 عامًا، وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا.
وتمكّن نادي مجد القنفذة من تحقيق الصعود لدوري الدرجة الأولى تحت 15 و16 عامًا.
ومن بحرة، إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، نجحت أكاديمية ويمبلي في الصعود لدوري الدرجة الأولى تحت 15 و 16 عامًا للموسم الرياضي المقبل، ومن مدينة بريدة تمكّن نادي القصيم من الصعود لدوري الدرجة الأولى تحت 15 و16 عامًا.
ومن مدينة سكاكا نجحت أكاديمية أجيال في تحقيق دوري البراعم تحت 11 عامًا عن منطقة الجوف، وحققت أكاديمية "بي ون" بطولة دوري البراعم تحت 11 عامًا عن منطقة القصيم، فيما حقّقت أكاديمية "ليبرو" بطولة دوري البراعم تحت 11 عامًا عن منطقة جازان.
ونجحت 6 أندية للسيدات في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الموسم الرياضي الحالي؛ حيث حقّق نادي شعلة الشرقية المركز الثالث في بطولة الاتحاد السعودي للناشئات، فيما تمكّنت أندية الهمة والبيرق واتحاد النسور والعنقاء من الرياض، من الوصول إلى الأدوار النهائية من دوري الدرجة الأولى للسيدات، بينما صعد نادي الأمل من الطائف إلى الدوري الممتاز للسيدات.
وتزامن مشروع إطلاق الأندية التجارية والأكاديميات الخاصة الذي أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم في يونيو 2021، مع إعلان وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية إطلاق منصة "نافس"؛ حيث يندرج المشروع تحت برنامج "جودة الحياة" بهدف تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس مشاريعهم الخاصة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.