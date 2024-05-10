119 ناديًا تجاريًّا وأكاديمية يفتحون المجال لأكثر من 4000 لاعب لممارسة كرة القدم

وفي فرق الرجال تمكّن نادي الفضل الذي يتّخذ من الأحساء مقرًّا له، من الصعود إلى دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي المقبل، فيما نجحت أكاديمية مهد في تحقيق إنجازين بالصعود للدوري الممتاز تحت 15 عامًا، و16 عامًا، وتحقيق لقب دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا.