موسى ديابي يوافق على عرض "النصر"

ويلعب موسى ديابي البالغ من العمر 24 عامًا، لصفوف باير ليفركوزن منذ 2019، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.