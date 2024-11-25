تشهد تنوعًا كبيرًا في الألعاب والرياضات الإلكترونية.. الرياض تستضيف نهائيات FIFAe 2024

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "نفخر باستضافة نهائيات FIFAe 2024، إذ إنها خطوة تؤكد على مسيرتنا المستمرة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى توفير منصة عالمية للمواهب الشابة لإبراز قدراتهم وتطوير هذا القطاع. ونتطلع لمشاهدة فصل جديد في تاريخ منافسات نهائيات FIFAe 2024 على أرض المملكة".