الأخضر تحت 17 عاماً يواجه منتخب ماليزيا ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.