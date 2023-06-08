الأخضر تحت 17 عاماً يواجه منتخب ماليزيا ودياً

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً الجمعة مباراته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 في تايلاند.
ويحلّ "الأخضر" ضيفاً على منتخب ماليزيا في تمام الـ 4:45 مساءً بتوقيت ماليزيا (الـ 11:45 صباحاً بتوقيت المملكة)، على ملعب UiTM في شاه علم.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الخميس، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عاماً 2023، وإلى جانبه منتخبات: أستراليا، والصين، وطاجيكستان.