الاتحاد المنستيري التونسي يكسب المحرق البحريني ويتأهل إلى دور المجموعات

تأهل فريق الاتحاد المنستيري التونسي إلى دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بعد أن اجتاز منعطف المحرق البحريني في إياب الدور الثاني من مرحلة التصفيات، بالفوز بهدف دون رد.