في الظهور الأول للتاريخي "نيمار" بقميص الأزرق.. الهلال بسداسية يعود للصدارة عبر بوابة الرياض

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي؛ وذلك بعد أن اقتنص فوزًا ثمينًا من أمام نظيره الرياض بنتيجة 6/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن، بقيادة الحكم الدولي المجري "تاماس بوجنار".