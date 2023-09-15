في الظهور الأول للتاريخي "نيمار" بقميص الأزرق.. الهلال بسداسية يعود للصدارة عبر بوابة الرياض

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري روشن السعودي؛ وذلك بعد أن اقتنص فوزًا ثمينًا من أمام نظيره الرياض بنتيجة 6/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في افتتاح الجولة السادسة من دوري روشن، بقيادة الحكم الدولي المجري "تاماس بوجنار".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين، الأول عن طريق "ميتروفيتش" عند الدقيقة الـ30 من ركلة جزاء. والثاني عند الدقيقة 45+4 عن طريق ياسر الشهراني.
وشهد الشوط الثاني مشاركة الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل "نيمار" لأول مرة مع الهلال عند الدقيقة الـ64، وساهم في تحضير الهدف الهلالي الثالث الذي أحرزه ناصر الدوسري عند الدقيقة الـ68.
ومرر "نيمار" كرة من ذهب للقادم من الخلف "مالكوم"، الذي أحرز الهدف الرابع للهلال عند الدقيقة الـ83.
وأضاف سالم الدوسري هدفين متتالين عند الدقيقتين الـ87، الـ90+5.
وسجل لاعب الرياض علي الزقعان الهدف الشرفي الوحيد لفريقه الرياض عند الدقيقة الـ90+6 في مرمى حارس الهلال "ياسين بونو".
وبتلك النتيجة بلغ الهلال النقطة الـ16 متربعًا على قمة الترتيب، فيما بقي الرياض عند رصيده السابق (4 نقاط).