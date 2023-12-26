"روما الإيطالي" مهتم بالتعاقد مع مدافع الأهلي "ميريح ديميرال"

يستهدف نادي روما الإيطالي بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، التعاقد مع اللاعب التركي ميريح ديميرال، مدافع النادي الأهلي، لتعزيز صفوف الفريق في يناير القادم .
وذكر موقع Onefootball" أن مسؤولي النادي الإيطالي قد وضعوا ميريح ديميرال ضمن أهدافهم، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون اللاعب التركي على استعداد للنظر في العودة المحتملة إلى الدوري الإيطالي .
وتعاقد الأهلي مع المدافع ميريح ديميرال البالغ من العمر 25 عاما، قادمًا من أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد يمتد حتى 2026 .
ويحتل الأهلى المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.