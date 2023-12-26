"روما الإيطالي" مهتم بالتعاقد مع مدافع الأهلي "ميريح ديميرال"

وذكر موقع Onefootball" أن مسؤولي النادي الإيطالي قد وضعوا ميريح ديميرال ضمن أهدافهم، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون اللاعب التركي على استعداد للنظر في العودة المحتملة إلى الدوري الإيطالي .