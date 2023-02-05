المسحل: اتحاد القدم لم يموِّل صفقة رونالدو.. وننتظر اشتراطات "الفيفا" حول استضافة كأس العالم 2030

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلس اتحاد كرة القدم في الفيفا الذي انضم إليه مؤخرًا يتكون من 28 عضوًا، إضافة إلى 8 نواب، ورئيس، ومهمته صناعة القرارات فيما يخض كرة القدم حول العالم. مشيرًا إلى أن منصبه الجديد في الفيفا سوف يُقرّبه من صناعة القرار الدولي، وسيكون له فوائد لقارة آسيا واتحادات المنطقة العربية بشكل عام.