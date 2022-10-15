ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو جديد غدًا

وفي المقابل يخوض برشلونة المباراة في أسوأ وقت هذا الموسم، على الرغم من أن الأرقام والنتائج محليًّا تقول العكس؛ فهو المتصدر، وصاحب أقوى هجوم (20)، وأقوى دفاع (1)، لكن الانطباعات أسوأ ما يكون منذ فترة الاستحقاقات الدولية الأخيرة؛ وذلك بسبب رحلة برشلونة الصعبة على الصعيد القاري؛ إذ أوقعته القرعة في مجموعة صعبة إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وإنتر، ثم لم تكن القرارات التحكيمية في صالحه، ولاسيما في مباراة الذهاب ضد إنتر، التي خسرها بهدف نظيف، فضلاً عن الإصابات التي طالت صفوفه، ولاسيما خط الدفاع.