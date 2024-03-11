نيابة عن "الفيصل" .. "ابن جلوي" يشهد دورة الألعاب الإفريقية ويتوج الأثقال والسباحة

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شهد نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ جانبًا من منافسات دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الثالثة عشرة التي تحتضن منافساتها العاصمة الغانية أكرا بحضور وزير الرياضة الغاني مصطفى يوسف ورئيس اللجنة الأولمبية الغانية بن نونو منساه.