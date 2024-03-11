نيابة عن "الفيصل" .. "ابن جلوي" يشهد دورة الألعاب الإفريقية ويتوج الأثقال والسباحة

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شهد نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ جانبًا من منافسات دورة الألعاب الإفريقية في نسختها الثالثة عشرة التي تحتضن منافساتها العاصمة الغانية أكرا بحضور وزير الرياضة الغاني مصطفى يوسف ورئيس اللجنة الأولمبية الغانية بن نونو منساه.
وتوج "ابن جلوي" آن بواقع 33 ميدالية تليها جنوب إفريقيا بـ 13 ميدالية ثم الجزائر بـ 20 ميدالية.
ويشارك في الدورة، أكثر من خمسة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة يتنافسون من خلالها في أكثر من 42 رياضة متنوعة، حيث تعد الدورة، من أهم الاستحقاقات الرياضية للمشاركين، كونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.