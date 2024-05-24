رياضة

"النصر" يتأهب للكلاسيكو أمام الاتحاد بحصة تدريبية وتطبيقات تكتيكية للاعبين

تقام المباراة الاثنين المقبل في ختام منافسات دوري روشن بعد ضمانه وصافة الترتيب
"النصر" يتأهب للكلاسيكو أمام الاتحاد بحصة تدريبية وتطبيقات تكتيكية للاعبين

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباتهم الاعتيادية ، أمس الجمعة، بمقر النادي ، تأهباً للكلاسيكو أمام الاتحاد ، الاثنين القادم ، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.

وتفصيلاً، اشتمل المران على: تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الخميس، أمام الرياض ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، و تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.

وتركزت الحصة التدريبية، التي قادها المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على الجوانب البدنية والفنية.

ويختتم النصر مواجهاته في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24، بلقاء الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "الأول بارك " بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

يذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة ، أمن من خلاله وصافة جدول الترتيب.

نادي النصر

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