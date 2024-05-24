"النصر" يتأهب للكلاسيكو أمام الاتحاد بحصة تدريبية وتطبيقات تكتيكية للاعبين

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباتهم الاعتيادية ، أمس الجمعة، بمقر النادي ، تأهباً للكلاسيكو أمام الاتحاد ، الاثنين القادم ، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.