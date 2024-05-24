"النصر" يتأهب للكلاسيكو أمام الاتحاد بحصة تدريبية وتطبيقات تكتيكية للاعبين

عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباتهم الاعتيادية ، أمس الجمعة، بمقر النادي ، تأهباً للكلاسيكو أمام الاتحاد ، الاثنين القادم ، في ختام منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024.
وتفصيلاً، اشتمل المران على: تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الخميس، أمام الرياض ، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، و تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وتركزت الحصة التدريبية، التي قادها المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، على الجوانب البدنية والفنية.
ويختتم النصر مواجهاته في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24، بلقاء الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، يوم الاثنين المقبل، على ملعب "الأول بارك " بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.
يذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة ، أمن من خلاله وصافة جدول الترتيب.