عبدالعزيز بن تركي يرأس وفد المملكة في مؤتمر "سبورت اكورد" العالمي ببريطانيا

يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفد المملكة، المشارك في المؤتمر الرسمي لمنظمة "سبورت اكورد" الذي يفتتح غداً ويستمر لأربعة أيام في مدينة بيرمنغهام البريطانية، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية روبن ميتشل، ومشاركة معظم الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمات الرياضية الأخرى، في حدث يصنّف كأكبر تجمع رياضي من نوعه يقام سنوياً تحت مظلة هذه المنظمة.