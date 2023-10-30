الاتحاد يختتم تحضيراته للفيحاء في كأس الملك.. و"كورنادو" يتعرض لوعكة صحية

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته تأهباً لملاقاة الفيحاء في الرياض غداً، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من أغلى الكؤوس (كأس الملك).