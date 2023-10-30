الاتحاد يختتم تحضيراته للفيحاء في كأس الملك.. و"كورنادو" يتعرض لوعكة صحية

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته تأهباً لملاقاة الفيحاء في الرياض غداً، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من أغلى الكؤوس (كأس الملك).
وعمد المدير الفني البرتغالي "نونو سانتو " إلى إجراء تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة ركزت على الجوانب الدفاعية والهجومية.
فيما اختتم الجهاز الفني تدريبات اليوم بمناورة على مساحة ثلثي الملعب، قسم خلالها اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تركزت على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية الخاصة بمواجهة الفيحاء.
وأظهرت الفحوصات الطبية الي أجراها مهند الشنقيطي تعرضه لكدمة بسيطة، لن تعيقه عن المشاركة مع الفريق، فيما شارك اللاعب عمر هوساوي في التدريبات الجماعية بعد نهاية برنامجه العلاجي.
ولم يغادر اللاعب إيغور كورنادو مع أعضاء الفريق إلى الرياض بسبب تعرضه لوعكة الصحية.