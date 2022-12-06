برئاسة "الشمري".."وزير الرياضة" يعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر

وسيعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر أولى اجتماعاته غدًا الأربعاء بمقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، حيث سيتم خلال الاجتماع الاطلاع على ما تم عمله في الموسم الماضي واستعراض الإنجازات التي تحققت وسيتم توزيع المناصب والمهام والأدوار على أعضاء المجلس، وستتم إعادة تشكيل جميع اللجان العاملة بالاتحاد للموسم الجديد 2023م وإعلان أعضائها.