9 أبطال سعوديين في أول أيام بطولة "قفز السعودية".. و"الدهامي" يخطف شوط كأس وزارة الرياضة

وكان اليوم الأول من الأسبوع الأول من البطولة قد انطلق بتتويج الفرسان السعوديين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط "جولتين في جولة واحدة" ـ ارتفاع 1.15 متر ـ لفئة النجمة الواحدة، حيث جاء محمد آل هادي أولاً بزمن وقدره 52.39 ثانية، وحل ثانيًا مازن اليوسف (27.80 ثانية)، فيما جاء ثالثًا الفارس يزيد الزايدي (28.54 مترًا).