اليابانية يوشيمي ياماشيتا تصبح أول "حَكَمة" تدير مباراة في تاريخ كأس آسيا

وستكون المباراة بين أستراليا والهند ثاني مباريات بكأس آسيا 2023، حيث تنطلق عند الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، على أن تقام مباراتان أخريان يوم السبت أيضًا، من خلال لقاء الصين مع طاجيكستان عند الساعة 5:30 مساء على استاد عبدالله بن خليفة ضمن المجموعة الأولى، وأوزبكستان مع سوريا عند الساعة 8:30 مساءً على استاد جاسم بن حمد ضمن المجموعة الثانية.