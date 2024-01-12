اليابانية يوشيمي ياماشيتا تصبح أول "حَكَمة" تدير مباراة في تاريخ كأس آسيا
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين اليابانية يوشيمي ياماشيتا من أجل إدارة مباراة أستراليا والهند يوم السبت 13 يناير 2024، لتصبح أول "حَكَمة" تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال.
وقد تم اختيار ياماشيتا ضمن خمسة حكام إناث يشاركن في إدارة النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا في قطر.
ويساعد الحَكَمة اليابانية في إدارة المباراة التي تقام على استاد أحمد بن علي ضمن المجموعة الثانية، مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، علمًا بأن هذا الطاقم الياباني سجّل حضورًا تاريخيًا لعدة مرات من خلال إدارة مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي 2019، ودوري أبطال آسيا 2022 والدوري الياباني 2023.
وتعتبر ياماشيتا أول حَكَمة محترفة في اليابان، وقد حصلت على الشارة الدولية عام 2015، ونجحت خلال مسيرتها في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث كانت أول حَكَمَة تدير مباراة في الدوري الياباني بشهر سبتمبر 2022، وكانت من ضمن ست حَكَمَات تم اختيارهن للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022 في قطر.
وقد أدارت الحَكَمة اليابانية المباراة الافتتاحية خلال كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا، وأدارت مباراتين إضافيتين خلال تلك النسخة، إلى جانب تعيينها حَكَمَة رابعة في مباراتين أخريين، وكانت تلك المشاركة الثانية بالنسبة لها في كأس العالم للسيدات، بعد المشاركة الأولى بنسخة عام 2019 في فرنسا، وقد شاركت كذلك في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2018 و2022، ودورة الألعاب الأولمبية 2020.
وستكون المباراة بين أستراليا والهند ثاني مباريات بكأس آسيا 2023، حيث تنطلق عند الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، على أن تقام مباراتان أخريان يوم السبت أيضًا، من خلال لقاء الصين مع طاجيكستان عند الساعة 5:30 مساء على استاد عبدالله بن خليفة ضمن المجموعة الأولى، وأوزبكستان مع سوريا عند الساعة 8:30 مساءً على استاد جاسم بن حمد ضمن المجموعة الثانية.