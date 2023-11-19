السعودية تفوز باستضافة بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026

ومن جهته، أعرب الأمير عبدالله بن فهد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية عن اعتزازه باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، وأكد أن الدعم اللامحدود الذي تجده الفروسية السعودية من القيادة الرشيدة نجني ثماره اليوم بجعل المملكة وجهة العالم في أحداث الفروسية الكبرى، وقال: "تعيش الفروسية في المملكة أفضل حالاتها على جميع الأصعدة، فحصولنا على استضافة ثلاثة محافل عالمية كأس العالم للرماية من على ظهر الخيل، وكأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 م، والآن بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل 2026م، ما هو إلا دليل على مكانة المملكة وقدرتها على استضافة أبرز الأحداث العالمية، إضافة إلى النتائج المميزة التي يحققها الفرسان السعوديون كحصول، منتخب قفز الحواجز على ذهب آسيا للفردي والفرق في دورة الألعاب الآسيوية، وفوز منتخب التقاط الأوتاد بكأس العالم 2023م، وتأهل منتخب الرماية من على ظهر الخيل لبطولة كأس العالم القادم.