مع انطلاقة بطولاتها الافتتاحية.. البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية تواصل تقديم منافسات نخبوية

انطلقت الجولات الافتتاحية من منافسات البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية في SEF أرينا بالرياض بوليفارد سيتي، حيث شهدت ختام أربع بطولات رئيسية في PUBG Mobile وRocket League وLeague of Legends وeFootball، منافسات قوية ومستويات عالية تعكس التطور الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في المملكة. وتعد البطولة الكبرى المحطة الختامية لموسم سنة 2025 من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، حيث تسلّط الضوء على الأداء المميز والمهارات المتقدمة التي أظهرها اللاعبون في مختلف الألعاب، مؤكدة جاهزية المواهب الوطنية للمنافسة على أعلى المستويات.