"التحدي" يتوّج بذهبية نخبة الناشئين الأولى للهوكي 2025

وأكد المهندس محمد المنديل أن البطولة حققت نجاحًا واسعًا من حيث التنظيم والمخرجات الفنية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار خطة الاتحاد لاكتشاف المواهب الناشئة، ورفع مستوى التنافس بين الفرق، بهدف تكوين جيل رياضي قادر على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.