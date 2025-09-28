"التحدي" يتوّج بذهبية نخبة الناشئين الأولى للهوكي 2025

اختتمت منافسات بطولة نخبة الناشئين الأولى للهوكي 2025 للبنين، بتتويج فريق التحدي بلقب البطولة والميداليات الذهبية، وذلك في صالة مركز التدريب السعودي الأولمبي، وسط حضور رسمي وشغف جماهيري يعكس تنامي شعبية اللعبة في المملكة.
وتوّج المهندس محمد المنديل، رئيس الاتحاد السعودي للهوكي، الفريق الفائز، بحضور صاحبة السمو الأميرة غادة بنت عبدالله آل سعود، رئيس اللجنة السعودية لكرة الشبكة، والأستاذ أحمد الجعيدان نائب رئيس الاتحاد، والأستاذة رهام العجروش عضو مجلس الإدارة.
وشهدت البطولة، التي أُقيمت على مدار يومين، مشاركة 8 فرق ناشئة تمثل مناطق مختلفة من المملكة، بمجموع 56 لاعبًا قدّموا مستويات لافتة وسط أجواء تنافسية عالية، عكست تطور اللعبة واتساع قاعدتها.
وجاء فريق الصقور في المركز الثاني متوجًا بالميداليات الفضية، فيما حصد فريق فهود جدة المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.
وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصل اللاعب بابا ماس جاو من فهود جدة على جائزة أفضل لاعب، بينما نال الحارس علي العجمي من أبطال الشرقية جائزة أفضل حارس مرمى، في حين فاز اللاعب عبدالله العتيبي من فريق التحدي بلقب هداف البطولة.
وأكد المهندس محمد المنديل أن البطولة حققت نجاحًا واسعًا من حيث التنظيم والمخرجات الفنية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار خطة الاتحاد لاكتشاف المواهب الناشئة، ورفع مستوى التنافس بين الفرق، بهدف تكوين جيل رياضي قادر على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
وشدد المنديل على أهمية الاستمرار في دعم اللعبة وتوسيع انتشارها بين الفئات السنية، بما يسهم في تعزيز حضور رياضة الهوكي على المستوى المحلي والدولي.