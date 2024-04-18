النصر يتصدّر ترتيب الجولة الثالثة من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات

تصدّر نادي النصر ترتيبَ الأندية في ختام الجولة الثالثة من دوري "قولدن سنت" للبلياردو للسيدات، الذي ينظّمه الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، بمشاركة 12 ناديًا، وأقيمت الجولة الثالثة على مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بمدينة الرياض.
وحصل النصر على 150 نقطة في الجولة الثالثة، وجاء نادي نيوم في المركز الثاني بـ130 نقطة، ونادي الشباب في المركز الثالث بـ110 نقاط، ونادي الوطني في المركز الرابع متساويًا مع نادي الفرع بـ90 نقطة لكل منهما.
وتوّجت لاعبة نادي النصر "لارا الزنان" بالمركز الأول في هذه الجولة بعد فوزها على لاعبة نادي نيوم فاطمة الصايغ بنتيجة 4 مقابل 1 في المباراة الختامية.
وشهدت هذه الجولةُ مشاركةَ أول لاعبة محترفة في دوري قولدن سنت، بعد قرار الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر السماح بتسجيل اللاعبين واللاعبات المحترفين في دوريات البلياردو والسنوكر، وهي: اللاعبة البحرينية نهلة السني بطلة العرب للبلياردو للسيدات 7 مرات، ومثلت نادي الفرع، وحققت في هذه الجولة المركز الثالث بعد فوزها على لاعبة نادي الوطني نوت البلوي بنتيجة 3 مقابل 2، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.