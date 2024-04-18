النصر يتصدّر ترتيب الجولة الثالثة من دوري قولدن سنت للبلياردو للسيدات

وشهدت هذه الجولةُ مشاركةَ أول لاعبة محترفة في دوري قولدن سنت، بعد قرار الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر السماح بتسجيل اللاعبين واللاعبات المحترفين في دوريات البلياردو والسنوكر، وهي: اللاعبة البحرينية نهلة السني بطلة العرب للبلياردو للسيدات 7 مرات، ومثلت نادي الفرع، وحققت في هذه الجولة المركز الثالث بعد فوزها على لاعبة نادي الوطني نوت البلوي بنتيجة 3 مقابل 2، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.