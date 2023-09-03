مع ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. الفتح "يهدي" الهلال الصدارة.. والاتحاد والأهلي يتذوقان الخسارة

شهدت الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" 2023 - 2024، تصدر الهلال لجدول الترتيب - قبل التوقف - بـ13 نقطة، بفارق الأهداف عن التعاون، وهما اللذان لم يخسرا حتى الآن، وفي المقابل تلقى الاتحاد والأهلي خسارتهما الأولى في المسابقة، في الوقت الذي استمرت فيه فرق ضمك والشباب والحزم بدون أي انتصار حتى الآن، فيما واصل النصر تقديم عروضه المميزة ونتائجه الكبيرة بالفوز بنتيجة 5 أهداف للمرة الثانية خلال 5 مباريات، لتكون الجولة الخامسة هي الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ34 هدفاً.
في جدة تمكن الهلال من تجاوز الاتحاد بـ4 ـ 3 في مباراة شهدت تقلبات كثيرة كونه كان متأخراً 1 ـ 3 مع نهاية الشوط الأول، ليعود في الشوط الثاني ويسجل 3 أهداف، في ظل تألق مهاجمه الصربي ميتروفيتش الذي سجل ثلاثة أهداف وهو الهاتريك الأول له في المسابقة، ليقود فريقه إلى صدارة المسابقة بدون خسارة وبفارق الأهداف عن التعاون "الثاني" الذي واصل هو الآخر مسيرته في المسابقة بدون خسارة، محققاً فوزه الرابع على التوالي إذ تغلب 4 - 1 في بريدة على الوحدة الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع، والاتحاد عند 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي "الرابع" الذي تلقى كذلك خسارته الأولى في المسابقة بعد 4 انتصارات، وبخمسة أهداف مقابل 1 في الأحساء من الفتح "السابع " بـ8 نقاط.
وجاء الاتفاق في المركز الخامس بـ 10 نقاط بعد أن فاز 3 ـ 1 في الدمام على ضيفه ضمك الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن (3 تعادلات وخسارتان) ليحتل المركز الـ16 بـ3 نقاط، وهو الحال بالنسبة للشباب الذي يحتل المركز الـ17 بـنقطتين، والذي استمر في نتائجه المخيبة بتلقيه الخسارة الثالثة مقابل تعادلين، بعد أن خسر بنتيجة 1 ـ 3 في الرياض من الخليج الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة مقابل تعادلين وخسارتين ليتقدم إلى المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.
واستمر النصر في انطلاقته المميزة محتلاً المركز السادس بـ9 نقاط بعد تعثره في الجولتين الأولى والثانية بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي والثاني بنتيجة 5 أهداف، بتغلبه بنتيجة 5 ـ 1 على الحزم الذي يتشارك مع الشباب وضمك في عدم تحقيق أي فوز (تعادلان وثلاث خسائر) محتلاً المركز الـ18 والأخير بنقطتين.
وجاء الفيحاء في المركز الثامن بـ6 نقاط بتعادله بدون أهداف مع الرائد الذي حل بالمركز الـ 14 بـ4 نقاط، وبـ 6 نقاط كذلك احتل أبها المركز العاشر رغم خسارته 0 ـ 1 من الطائي الذي يملك نفس الرصيد، وبفارق الأهداف احتل المركز الـ11، فيما رفع الأخدود رصيده النقطي إلى 4 نقاط في المركز الـ13 بعد أن حقق الفوز الأول له في الدوري بهدف دون مقابل سجله مهاجمه المنتقل له من التعاون "الكاميروني" توامبا في شباك الرياض الذي احتل بهذه الخسارة المركز الـ15 بـ4 نقاط.
وواصل مهاجم النصر "البرتغالي" كريستانيو رونالدو صدارته لترتيب الهدافين بـ6 أهداف، يليه زميله السنغالي ساديو ماني ومهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بـ 5 أهداف، يليهم ثلاثة لاعبين من الهلال وهم البرازيلي مالكوم والصربي ميتروفيتش وسالم الدوسري ولاعب الفتح فراس البريكان لكل منهم 4 أهداف.