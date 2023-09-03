مع ختام الجولة الخامسة من دوري روشن.. الفتح "يهدي" الهلال الصدارة.. والاتحاد والأهلي يتذوقان الخسارة

في جدة تمكن الهلال من تجاوز الاتحاد بـ4 ـ 3 في مباراة شهدت تقلبات كثيرة كونه كان متأخراً 1 ـ 3 مع نهاية الشوط الأول، ليعود في الشوط الثاني ويسجل 3 أهداف، في ظل تألق مهاجمه الصربي ميتروفيتش الذي سجل ثلاثة أهداف وهو الهاتريك الأول له في المسابقة، ليقود فريقه إلى صدارة المسابقة بدون خسارة وبفارق الأهداف عن التعاون "الثاني" الذي واصل هو الآخر مسيرته في المسابقة بدون خسارة، محققاً فوزه الرابع على التوالي إذ تغلب 4 - 1 في بريدة على الوحدة الذي تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز التاسع، والاتحاد عند 12 نقطة وتراجع للمركز الثالث، بفارق الأهداف عن الأهلي "الرابع" الذي تلقى كذلك خسارته الأولى في المسابقة بعد 4 انتصارات، وبخمسة أهداف مقابل 1 في الأحساء من الفتح "السابع " بـ8 نقاط.