البحرين تتجاوز الإمارات بثنائية.. في الجولة الأولى من خليجي 25

وسجل (لحامل اللقب) البحرين كل من كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، وأحرز هدف الإمارات، البديل سبستيان تيجالي في الدقيقة 1 من الوقت بدل الضائع.