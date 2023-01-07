البحرين تتجاوز الإمارات بثنائية.. في الجولة الأولى من خليجي 25

كسب منتخب البحرين الأول لكرة القدم نظيره الإماراتي (2-1)، على ملعب الميناء الدولي بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم السبت، في مباراتهما ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي 25 لكرة القدم.
وسجل (لحامل اللقب) البحرين كل من كميل الأسود في الدقيقة 60، وجاسم الشيخ في الدقيقة 77، وأحرز هدف الإمارات، البديل سبستيان تيجالي في الدقيقة 1 من الوقت بدل الضائع.
وحصل "الأحمر" البحريني على 3 نقاط، وتصدر مؤقتًا المجموعة الثانية، انتظارًا لمباراة قطر والكويت مساء اليوم، في ختام الجولة الأولى للبطولة.