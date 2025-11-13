مدرب المنتخب "رينارد": نلعب مباريات قوية من أجل كأس العرب

وتابع "رينارد" خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، قبل المباراة: "اخترت مواجهة منتخبات قوية في هذه الفترة لأننا ننتظر بعد 8 أشهر بطولة من أقوى البطولات على مستوى المنتخبات، ومن المهم أن نتعرض لمثل هذه المواجهات حتى نكون جاهزين تمامًا، فهناك العديد من الأمور التي نريد العمل عليها."