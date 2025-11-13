مدرب المنتخب "رينارد": نلعب مباريات قوية من أجل كأس العرب

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، إن مواجهة ساحل العاج الودية المقررة غدًا الجمعة في جدة تأتي ضمن سلسلة من المباريات القوية التي اختارها الجهاز الفني استعدادًا لبطولة كأس العرب قطر 2025.
وتابع "رينارد" خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس، قبل المباراة: "اخترت مواجهة منتخبات قوية في هذه الفترة لأننا ننتظر بعد 8 أشهر بطولة من أقوى البطولات على مستوى المنتخبات، ومن المهم أن نتعرض لمثل هذه المواجهات حتى نكون جاهزين تمامًا، فهناك العديد من الأمور التي نريد العمل عليها."
وعن الإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي المنتخب مؤخرًا، أوضح رينارد أن شهر نوفمبر يُعَدّ من الفترات الصعبة، قائلاً: "هذه المرحلة تأتي بعد وقت قصير من بداية الموسم، لذلك يجب الاعتناء باللاعبين بشكل جيد، ولا أفضل المجازفة بأي لاعب."
وأضاف: "لدينا منافسة مهمة في كأس العرب، وبعدها تُستأنف المنافسات المحلية دون توقف، لذا من الضروري أن يعرف اللاعبون كيف يعتنون بحالتهم البدنية."
وأشاد "رينارد" بتجربة الثنائي سعود عبدالحميد ومروان الصحفي في الدوريات الأوروبية، معتبرًا أنها خطوة إيجابية رغم صعوبتها، وقال: "عندما تذهب كلاعب سعودي لهذه الدوريات فالأمر ليس سهلاً، لأن المستوى هناك عالٍ والمدربون لا يعرفون الكثير عن اللاعبين السعوديين، وتحتاج وقتًا لإقناعهم."
وعن أهداف المنتخب في كأس العرب، قال المدرب الفرنسي: "لا أستطيع القول إنها تحضير لكأس العالم لأنها لا تزال بعيدة، لكنها ستساعدني كثيرًا على معرفة اللاعبين بشكل أدق، وهي فرصة كبيرة لهم لتمثيل بلدهم في بطولة كبيرة."
وحول الوجوه الجديدة واستبعاد أبو الشامات، أوضح رينارد أنه يتابع العناصر المنضمة حديثًا منذ فترة طويلة، مشيرًا: "مراد هوساوي أتابعه منذ الموسم الماضي، ووليد الأحمد أظهر نضجه وكان معنا في وقت سابق، وسلطان مندش بدأ الموسم بشكل جيد ولديه مهارات مميزة، وأعتقد أن الوقت مناسب لاستدعائه."
وعن غياب محمد أبو الشامات، قال: "في مركزه لدينا أكثر من لاعب، مثل علي مجرشي، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وجميعهم تتم متابعتهم بصفة مستمرة."