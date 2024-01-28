حارس مرمى فريق إنتر ميامي الأمريكي "دريك كالندر": سنلعب للفوز أمام "الهلال" و"النصر"

قال حارس مرمى فريق إنتر ميامي الأمريكي "دريك كالندر": إن المواجهتين القويتين أمام الهلال والنصر ضمن فعاليات كأس موسم الرياض 2024 ستكون قوية وسيلعب فريقه للفوز.
وتابع "كالندر" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم في نادي الشباب، لمواجهة الهلال المقررة غداً الاثنين: "الدوري السعودي ينمو بشكل جيد مثل الأمريكي، يوجد لديكم كريستيانو رونالدو، وكذلك ياسين بونو وأوسبينا، كما سينضم إيفان راكيتيتش إلى الشباب وهو إضافة كبيرة".
وزاد: "سنواجه فريقًا كبيرًا مثل الهلال الذي يضم نجومًا عالميين؛ ألكسندر ميتروفيتش يعد من أخطر المهاجمين، وسيكون هناك تحدٍّ كبير وسنلعب للفوز بكل تأكيد".
وأتم: "أكتشف السعودية لأول مرة، البلد هنا جميل والشوارع هادئة، نحن نسكن في فندق من أجمل فنادق العالم، لقد شعرت بانبهار من التطور العمراني الكبير".