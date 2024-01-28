حارس مرمى فريق إنتر ميامي الأمريكي "دريك كالندر": سنلعب للفوز أمام "الهلال" و"النصر"

وتابع "كالندر" خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد مساء اليوم في نادي الشباب، لمواجهة الهلال المقررة غداً الاثنين: "الدوري السعودي ينمو بشكل جيد مثل الأمريكي، يوجد لديكم كريستيانو رونالدو، وكذلك ياسين بونو وأوسبينا، كما سينضم إيفان راكيتيتش إلى الشباب وهو إضافة كبيرة".