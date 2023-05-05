كشف سبب سفره للسعودية.. ميسي يعتذر لإدارة باريس سان جيرمان

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، مشيراً إلى أنه ينتظر قرار النادي بشأنه.
وقال أفضل لاعب بالعالم، في فيديو نشره عبر خاصية "الستوري" على صفحته على إنستغرام: "أردت أن أنشر هذا الفيديو بعد كل ما حدث، بداية أود أن أعتذر لزملائي وللنادي، لقد ظننت بصدق أننا سنأخذ يوماً راحة بعد المباراة، مثلما حدث عادة في كل الأسابيع الماضية".
وتابع: "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقاً، أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي، أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".
وكانت تقارير ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان قرر معاقبة ميسي بحرمانه من التدريب الجماعي واللعب مع الفريق لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى المملكة دون إذن إدارة الفريق.
وكانت وزارة السياحة السعودية اختارت نجم منتخب "التانغو" سفيراً للسياحة في المملكة في مايو 2022.