كشف سبب سفره للسعودية.. ميسي يعتذر لإدارة باريس سان جيرمان

وقال أفضل لاعب بالعالم، في فيديو نشره عبر خاصية "الستوري" على صفحته على إنستغرام: "أردت أن أنشر هذا الفيديو بعد كل ما حدث، بداية أود أن أعتذر لزملائي وللنادي، لقد ظننت بصدق أننا سنأخذ يوماً راحة بعد المباراة، مثلما حدث عادة في كل الأسابيع الماضية".