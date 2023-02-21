الاتحاد يجدد علاقته بـ"كورونادو" حتى 2025

جدد نادي الاتحاد، عقد لاعب وسط الفريق الكروي الأول، البرازيلي إيغور كورونادو، حتى 2025.
ونشر حساب النادي خبر تجديد العقد معلنًا استمرار اللاعب القادم صيف 2021 من الشارقة الإماراتي حتى 2025.
وقال في بيانٍ مقتضب: "يعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد عن تجديد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي عقد اللاعب إيغور كورونادو لمدة موسمين".
وأضاف: "تمت مراسم تجديد العقد مساء اليوم في مقر النادي بين نائب رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على كرة القدم أحمد بن عصام كعكي واللاعب.
وتابع البيان: "أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن المجلس حريصٌ على استمرار نجوم الفريق وتعزيز صفوفه بشكل مستمر ليحافظ على وضعه في قمة المنافسة وتحقيق البطولات دائمًا، متمنيًا للاعب وزملائه التوفيق في إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".