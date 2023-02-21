الاتحاد يجدد علاقته بـ"كورونادو" حتى 2025

وتابع البيان: "أكد نائب رئيس مجلس الإدارة أن المجلس حريصٌ على استمرار نجوم الفريق وتعزيز صفوفه بشكل مستمر ليحافظ على وضعه في قمة المنافسة وتحقيق البطولات دائمًا، متمنيًا للاعب وزملائه التوفيق في إسعاد الجماهير الاتحادية الوفية".